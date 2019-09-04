Очаговое сельское хозяйство России приводит к деградации отрасли

Власти России так и не приступили к организации сельского хозяйства через развитие сельских территорий, основанного на развитии крестьянства как подлинного хозяйствования на землях России. Повсеместное увлечение наших премьеров, вице-премьеров и министров созданием и продвижением мегаагрохолдингов и латифундий – это не что иное, как демонстрация «понтов» с миллиардными убытками за счёт, конечно же, бюджета. При этом, если на всю огромную Россию осталось менее 8 млн коров, то, для сравнения, в маленькой Ирландии – 7 миллионов.



Свою программную статью, посвящённую состоянию отечественного сельского хозяйства публикует в "Аргументах недели" известный фермер Василий Мельниченко. В ней он подчёркивает, что крупные агрокомпании, имеющие финансовую поддержку государства, концентрируют своё производство в отдельных населённых пунктах, при этом сельское хозяйство становится очаговым – появляются огромные территории запустения, и такая практика не соответствует принципам устойчивого развития, а только приводит к деградации сельской жизни в России. В запреты попадает ведение отдельных традиционных видов сельскохозяйственной деятельности на территориях, где обосновались агрохолдинги, и пример тому – ликвидация свиноводства, как фермерского, так и в личных подсобных хозяйствах. Строительство современных мегаферм и агрокомплексов ведёт к чрезмерной экологической нагрузке на территории. Не говоря уже о том, что крупные производители мяса и молока используют в своей деятельности антибиотики, как гормоны роста, чтобы получать сверхприбыли. А это негативно сказывается на здоровье потребителей.



"Я знаю, как многие мои коллеги, причастные к сельскому хозяйству, критически относятся к фермерству, к работе крестьянских хозяйств. Вот мы надеялись на фермеров, а они не накормили Россию, но я-то знаю, что крестьянство – его становление и развитие в России – власть только декларировала, но никогда реально не поддерживала. Помню, как в назидание за желание организовать КФХ первых фермеров наделяли землёй в самых неудобных местах. Понятно, что с

таким отношением государства к развитию крестьянства оно, крестьянство, и не могло состояться. Лишь единицам из той первой команды фермеров 90-х годов удалось случайно выжить в системе тотального удушения духа крестьянства, фермерства. Однако мировая практика показала, что сельское хозяйство, производство безопасного продовольствия основываются на малых и средних фермерских хозяйствах и развитой системе кооперации фермеров", - пишет Мельниченко.



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