Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр досрочно погасил долг перед Российской Федерацией и выплатил оставшиеся 1,5 миллиарда евро, сообщили в Министерстве финансов Республики. Отмечается, что долг должен был быть погашен ещё в 2016 году.

Власти Кипра взяли кредит у России в размере 2,5 миллиарда евро до 2016 года, но не смогли вернуть деньги в положенный срок. После этого в Никосии обратились к Москве с просьбой реструктуризовать долг и перенести погашение кредита на 2018-2021 год. Также Российская Федерация снизила процентную ставку с 4,5 до 2,5 процентов годовых. В итоге за 2018 и 2019 годы Кипру удалось погасить долг перед Россией за четыре транша, передаёт Газета.Ru.