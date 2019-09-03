В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России в последние несколько недель резко снизилась оптовая стоимость пшена и риса. При этом цены на гречневую крупу, наоборот, поднялись. Эксперты объясняют новую тенденцию изменением площадей посевов.

Эксперт Владимир Петриченко рассказал, что за прошлую неделю подешевело на 6 тысяч рублей, при этом стоимость тонны крупы составила 38 125 рублей. Отмечается, что ещё в июле стоимость тонны пшена оценивалась в 55 291 рубль, передаёт Интерфакс. Рис тоже подешевел, хотя и менее заметно. За неделю стоимость тонны риса упала 47 965 до 47 535 рублей.

А вот стоимость гречки, напротив, возросла. За прошедшую неделю гречневая крупа увеличилась в цене на 375 рублей. Теперь тонна гречки стоит 23 165 рублей, сообщил Петриченко.