Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Власти Кипра погасили взятый у России заем досрочно, Южная Никосия вернула €1.58 млрд. Об этом сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Минфина РФ: "Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - сказали журналистам представители ведомства.

Напомним, период выплаты данного кредита был продлен до 2021 года, а процентная ставка была снижена в 2013 году с 4.5 до 2.5%, когда Кипр запросил экстренную финансовую помощь для вывода страны из кризисной ситуации.