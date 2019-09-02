Экономисты негативно оценили новые инициативы по выплате пенсионных накоплений

Пенсионный фонд выступил с идеей поменять механизм выплат накопительных пенсий. Речь идет об увеличении суммы пенсионных накоплений, ниже которой граждане смогут получать всю пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Экономист Никита Кричевский рассказал НСН, что это говорит о том, что все взносы на формирование накопительной части пенсии, как прежде, будут учитываться на индивидуальных счетах людей, то есть – будущих пенсионеров.

"Во-вторых, это говорит о том, что правительство никак не может определиться с концепцией индивидуального пенсионного капитала: то ли она будет добровольной, то ли обязательной", - добавил специалист.