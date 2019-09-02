И снова у Росстата замки из песка

Росстат в одном из последних отчётов показал, что в стране увеличился объём добычи щебня и песка. Причём в отчёты ведомства стали включать те виды добычи ископаемых, которые ранее никогда не рассматривались. Всё это создаёт иллюзию роста промышленности в стране и стабильное улучшение общих экономических показателей.



Эксперты считают, что появление нового вида ископаемых показало привлекательную статистику на фоне уменьшения добычи нефти, угля и газа. Большим вопросом является сам рост объёма добычи. В ведомстве заявили, что он вырос за прошлый месяц больше чем на 20%, в то время как объём отгружённых «прочих» ископаемых уменьшился в среднем на 10%. К тому же до сих пор непонятно где потребовалось столько строительного материала? Ведь масштабных строек в государстве не происходит. По всем показателям промышленного производства идёт плавный спад.



В текущем году промышленный рост произошёл только в сфере лекарственного производства, а также производства тепловозов и подвижного состава. К сожалению, Росстат уже не первый раз подаёт информацию сомнительного происхождения. Данные ведомства очевидно взяты из непроверенных источников. Подобная картина постоянно наблюдаюсь в период СССР.



