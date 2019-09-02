Орешкин рассказал, как стоимость нефти отразится на экономике России

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал, как на экономику страны могут повлиять вероятные колебания стоимости нефти.

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По мнению Орешкина, экономика не почувствует серьезного давления даже в том случае, если стоимость барреля нефти упадёт до 40 долларов, передаёт КП. Он отметил, что в нынешней ситуации Россия способна направлять доходы на реализацию новых проектов.

«Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику», - объяснил министр.