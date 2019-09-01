Что ожидает рубль в сентябре?

Аналитики предположили, какие изменения ожидают российскую валюту в начале осени. Эксперты уверены: сентябрь окажется непростым для рубля. При этом многие считают, что валюта РФ избежит сильного падения.

Зарубежные эксперты сходятся во мнении, что рубль является «фундаментально достаточно интересным как валюта». По их прогнозам, денежная единица РФ сможет избежать существенного падения, передаёт globalmsk.ru. при этом отмечается, что нарастающая торговая война между Китаем и США существенно «давит» на российский рубль.

«Если продолжится конфронтация без признаков переговоров, рискованные активы снова начнут распродаваться, в том числе и сырьевые. Для рубля такое положение дел станет серьёзным испытанием», - считает аналитик Андрей Кочетков.