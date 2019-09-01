Швеция может ввести налог для банков из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков. Согласно источнику, данные действия рассматриваются из - за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море".

В источнике отмечается, что заявление о новом налоге было сделано из-за планов повысить расходы на оборону с 1 процента до 1,5 процента ВВП к 2025 году.

Министр финансов Магдалена Андерссон заявила, что, по её подсчётам, введение налога может принести в бюджет Швеции около 508 миллионов долларов к 2022 году, передаёт "Bloomberg".

"[Банки] создают экономически риски, и я считаю разумным, что им следует вносить больший вклад", - отметила глава министерства.

По её словам, во время финансового кризиса банкам может понадобиться помощь государства, поэтому сейчас им следует платить больше налогов.