Инцидент на трубопроводе «Дружба», когда было зафиксировано критическое загрязнение чёрного золота, до сих пор несёт убытки нашей стране. Не только репутационные, но теперь уже и финансовые. «Транснефть» Николая Токарева, вместо того чтобы показать международному сообществу, что ситуация под контролем, мол, мы открыты, приходите и смотрите, как мы заливаем и отправляем вам чистый товар, – предлагает весь контроль за процессом взвалить на свои плечи. Разберёмся, почему это не самый лучший выход из ситуации.

Напомним, что в апреле, а затем в июне зарубежные покупатели российской нефти обнаружили в поставках сырья превышение загрязняющих веществ (дихлорметан). Удивительно, но до сих пор пока не выяснили точные причины произошедшего. «Транснефть» считает, что проблема кроется в том, что некие мифические лица украли нефть, а в трубу подмешали хлорорганику, дабы скрыть факт хищения. На деле эта поспешная «отмазка» не особо убедила экспертное сообщество.

Однако «Транснефть» настаивает, что проблемы создают не они сами и не их действия. А чтобы грязное сырьё вновь не поступило за рубеж, они предложили перевести пункты сдачи-приёма (ПСП) нефти полностью под управление и контроль их ведомства. По сути, госмонополист хочет, чтобы его и так очень широкое влияние на перекачку нефти было расширено ещё больше. Сейчас, напомним, операционный контроль за ПСП осуществляется грузоотправителем.

По мнению «Транснефти», один хозяин – это хорошо. Однако не в этом случае. Не так давно бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сегодня высоко котируется в немецких бизнес-элитах, написал письмо Дмитрию Медведеву со своим видением, как стабилизировать ситуацию и вернуть России репутацию надёжного поставщика. Ведь загрязнение затронуло интересы Германии, Польши, Словакии и Чехии, которые заинтересованы в том, чтобы в будущем эти инциденты не повторялись. Германия, например, из-за проблем с «Дружбой» столкнулась с дефицитом топлива и была вынуждена открывать госрезервы. Как известно, в «тумбочку» лезть никому не нравится, даже когда другого выбора нет. И тем более когда выбора тебя лишил тот, от кого этого не ждёшь.

Так, Герхард Шрёдер предложил простое и очевидное решение проблемы. Переложить контроль за качеством сдаваемой нефти на третью сторону. Такая практика, когда нанимается некий инспектор со стороны, широко распространена в мире. Это сразу решит проблему не только в ПСП нефти, но и на всём протяжении нефтепровода, где расположены мини-НПЗ, которые могут состроить «диверсию» с загрязнённой нефтью, выделив лёгкие фракции, а взамен залив суррогат.

Предложение же «Транснефти», по мнению Шрёдера, ничего хорошего нефтяной отрасли России не принесёт. Проблема опять же в прозрачности. Да и мы уже стали свидетелями того, как «Транснефть» и некие третьи лица так проконтролировали свою трубу, что уже допустили крупнейшее ЧП, за которое теперь всем приходится оправдываться и нести убытки.

В дополнение к привлечению независимого инспектора Шрёдер также предложил ужесточить ГОСТы. По его мнению, допустимое содержание хлоридов серы в магистральных нефтепроводах нужно снизить – с 6 ppm до 1 ppm. Это, во-первых, добавит репутационного веса России – мол, смотрите, мы обещаем вам ещё более качественный продукт, а во-вторых, убережёт от соблазна подмешать чуток «лишнего» в чистый товар для увеличения объёма.

С этими предложениями соглашаются и сами участники рынка. По мнению эксперта Союза нефтегазопромышленников Рустама Танкаева, сейчас очень важно прислушаться к словам Шрёдера, потому что он является выразителем мнения европейских потребителей. А вот предложение «Транснефти» ситуацию никак не спасёт.

По словам Р. Танкаева, передача монополисту контроля над ПСП – это навязывание игрокам нерыночных услуг вместо создания прозрачного механизма. «Качество нефти надо контролировать на протяжении всего маршрута, а не только в месте её поступления в систему. Тем более что в месте поступления в систему контроль как раз осуществляется жёсткий и представители «Транснефти» уже есть на всех ПСП. Они проверяют нефть и после этого подписывают акт о поступлении сырья в систему», – рассказывает Р. Танкаев.

Отсюда резонный вопрос. А зачем «Транснефть» изо всех сил стремится полностью монополизировать функцию контроля качества? Какое зло они видят в том, чтобы к этому процессу подключились независимые эксперты? Логично предположить, что дело в шкурном интересе. Так, по данным следствия, за временное отключение приборов учёта сотрудники «Транснефти» просили от 100 до 200 тысяч рублей. Если вспомнить объёмы нефти, которые перекачиваются через всю вотчину монополиста, суммы таких «серых» поступлений наверняка не меньше официальных доходов. Так что понятно, почему им так нужен контроль над ПСП.

Более того, по словам Р. Танкаева, в июле вступил в силу новый техрегламент. По новым правилам добывающие компании уже обязаны проверять нефть на соответствие ГОСТу, а значит, предложения «Транснефти» это новые лишние затраты для нефтяников: «Это как двойное налогообложение. По сути, нефтяникам придётся платить дважды за одну и ту же работу. Первый раз – за проверку нефти на соответствие техрегламенту, второй – при сдаче той же нефти в трубу».

И это полбеды. «Транснефть» хочет все ПСП унифицировать. Значит, придётся перестраивать. А это опять-таки расходы для сбытчиков нефти.

Но самое смешное в том, что все эти ужесточения контроля, траты денег вообще могут не оказать никакого эффекта. Потому как предложения «Транснефти» не несут в себе идей о том, как улучшить контроль над самой транспортировкой нефти, а не только над её приёмом. Ведь, по словам экспертов, падение качества сырья в трубе происходит из-за смешения различных потоков нефти уже в самой трубе. А кто их формирует? Именно «Транснефть». Нефтяные компании этот процесс не контролируют. Они могут отдать сырьё одного качества, а на выходе получить совершенно иного. Да, это приемлемо, когда всё происходит в пределах нормы, но зачастую они превышены. Как комментирует Р. Танкаев, сейчас информация о том, что там делает «Транснефть» после приёма сырья, вообще закрыта. И никакого контроля со стороны за этим нет. Почему они хотят сохранить эту тайну? Самая очевидная версия – сотрудники «Транснефти» занимаются так называемым незаконным компаундированием. Подмешивают некачественную нефть к качественной. Таким образом, контроль независимых экспертов за транспортировкой будет защищать интересы поставщиков, которым покупатель предъявляет претензии по поводу плохого продукта. Ведь сегодня они банально даже не могут оператора в лице «Транснефти» призвать к ответу – почему мы отправляли одно, а наши клиенты получили совершенно другое?

Причём многие поставщики нефти действительно имеют полное основание для того, чтобы требовать от «Транснефти» качественного исполнения своих прямых обязанностей. Так, в «Роснефти» рассказывают, что их компания уже заключила договоры с признанными независимыми инспекторскими организациями. Они проверяют качество сырья, которое сдаёт на транспортировку «Транснефть». Эту международную практику в компании предлагают внедрить по всей России. Во-первых, так повышается прозрачность проверок. Во-вторых, растёт репутация компаний в глазах потребителей. Что как раз и требуется после произошедшего на «Дружбе» ЧП.

В какую сумму обойдутся услуги так называемого сюрвейера, который обладает авторитетом и собственными лабораториями? По мнению аналитика АКРА Василия Тануркова, эта сумма обычно незначительна по сравнению с теми цифрами, которые значатся в контракте между поставщиком и потребителем. Зато взамен качество сырья будет оценивать международная, признанная организация, и в случае каких-либо споров она будет выносить вердикт – кто прав, а кто нет.

Солидарен с предложением Шрёдера и аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов. Он считает, что это не только будет дешевле, но и сможет восстановить репутацию российских поставщиков.

«Доверие к «Транснефти» у европейских потребителей уже подорвано. Ещё большее усиление контроля над нефтяными потоками со стороны этой компании, скорее всего, будет негативно воспринято рынком. Потребители скорее оценят появление независимых инспекторских компаний, давно работающих на рынке и хорошо себя зарекомендовавших», – говорит эксперт.

Впрочем, восстанавливать репутацию нужно не только за счёт прозрачности, привлечения независимого инспектора или усиления контроля. Неплохо было бы выяснить, кто и как залил в «Дружбу» суррогат и куда делись огромные объёмы качественной нефти.

Многие знатоки рынка помнят, как в 2012 году офшорный нефтетрейдер Concept Oil Services получил эксклюзивный доступ к нефтепроводу «Дружба». По словам экспертов, такой фокус можно было провернуть только при поддержке очень влиятельных людей в «Транснефти». Буквально за один месяц эта компания вместе с двумя партнёрами поставили в Венгрию и Словакию более 600 тысяч тонн нефти! Откуда «дровишки» у зарегистрированной в Гонконге конторы, российские контролирующие органы выяснять не стали. Однако в европейской прессе в 2012 году был ряд скандальных публикаций. Так, выяснилось, что бывший вице-президент «Транснефти», будучи в статусе советника президента компании, был связан с Concept Oil. Параллель очень любопытная.

Могли ли лица, имеющие отношение к «Транснефти», вновь провернуть подобное? Пока ответа на этот вопрос нет. Впрочем, кому-то всё же придётся ответить за то, что «грязная «Дружба» принесла серьёзные убытки не только европейским потребителям, но и российским компаниям. Так, например, с 1 мая по 15 июля «Роснефть» была вынуждена сократить добычу нефти на 1,7 млн тонн из-за ограничений «Транснефти» на приём сырья в систему магистральных трубопроводов. По той же причине сократила добычу во втором квартале и «Татнефть».

В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство не будет платить за «косяки» трубопроводной монополии. Однако сейчас уже выясняется, что «Транснефть» намерена выплатить промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 1,3 млрд рублей. Хотя Минфин ждёт от компании 34,5 млрд рублей, что в 26 раз превышает заявленную ей сумму.

Получается, что за «косяки» пока расплачиваются все, кроме самой «Транснефти».