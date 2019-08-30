Останется ли у бизнеса доход после отмены единого налога?

На днях правительство России объявило, что вместо единого налога на вменённый доход (ЕНВД) будут вводиться новые формы налогообложения. Представители бизнеса также считают, что режим «единого налога» продлевать не стоит, так как он изжил себя. Однако и чиновники, и предприниматели сходятся во мнении, что нужно тщательно подготовить законодательную базу, чтобы бизнес не столкнулся с массовыми проблемами при отмене ЕНВД.



ЕНВД представляет собой второй по частоте применения способов уплаты налогов. Им активно пользуются порядка 2 миллионов индивидуальных предпринимателей. Средства от собранных налогов оседают в региональных бюджетах. Но ряд российских чиновников считает, что при помощи ЕНВД многие бизнесмены уходили от уплаты налогов. Он остался последней брешью в налоговом законодательстве, которую теперь и собираются заклепать.



В Госдуме напомнили, что данный вид налога создавался на определённое время для создания системы контроля за малым бизнесом, хоть данная форма налогообложения и не соответствует международным стандартам. Налог должен идти с полученной выручки, как это делается в развитых странах. Благодаря прозрачности расчётов, бизнес становится открытым и контролируемым со стороны государства.



