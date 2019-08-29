Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Российская Федерация оплатит задолженность по членским взносам в Совете Европы за 2017 и 2018 год, заявили в правительстве. Ранее Россия погасила долг перед СЕ за текущий год, сумма составила 33 миллиона евро.

За два предыдущих года стране придётся выплатить 54,7 миллионов евро. Эти средства будут взяты из бюджета, передаёт РИА Новости. Траты уже согласованы с Минфином, Минкультуры, МЧС и Минтранспорта.

В 2014 году полномочия России в Совете Европы были сокращены, а в середине 2017 года страна перестала выплачивать взносы в бюджет СЕ. Российская делегация смогла вернуться к полноформатной работе лишь летом текущего года.