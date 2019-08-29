Почему инвесторы уходят из России?

За последние годы Россия повысила свой рейтинг в Doing Business. Однако количество инвесторов сократилось в пять раз. Зарубежный бизнес не видит в стране благоприятных условий для развития. Иностранцы больше смотрят не на показатели, а на реальную экономическую картину в России.



При составлении бизнес-рейтингов не учитываются уровень коррупции в стране, давление на бизнес и другие проблемы. Стоит напомнить, что хорошая экономическая атмосфера, которая была несколько лет назад в России, связана не с внутренними успехами политиков, а исключительно с высокой стоимостью нефти. На сегодняшний день само правительство не верит в улучшение экономики. Прогноз на экономический рост составляет всего 1,3%, хотя ещё в прошлые годы он равнялся 2%. Зарубежные инвесторы не видят в России единой команды, которая заинтересована в росте экономики страны.



Система оценок Doing Business основана на анализе простоты организации бизнеса и обеспечения ему гарантий. Иностранцев отпугивает ещё и сложная ситуация с банковской системой. Многие крупные банки за последние годы были закрыты, а их руководители арестованы. Всё это негативно сказывается на имидже страны в глазах иностранных инвесторов.



