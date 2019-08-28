Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Министерство экономического развития РФ объявило свой прогноз курса доллара на ближайшие три года. По прогнозу специалистов Минэкономразвития, курс американской валюты не перевалит через отметку в 70 рублей за один доллар.

Основными рисками для российского рубля по-прежнему являются западные санкции, нефтяные котировки и торговые войны, - сообщает РИА Новости.

По расчетам ведомства, этой осенью один доллар будет стоить 65,1 до 65,4 рубля, а к концу текущего года курс доллара составит 65,8 рубля. За 2020 год курс доллара не должен меняться, предполагают в ведомстве. Прогноз - 65,6 рубля к концу будущего года. Такие цифры Минэкономразвития внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы. Правительство планирует рассмотреть документ 19 сентября.

Специалисты МЭР просчитали "консервативный сценарий", по которому мировые цены на нефть упадут на $10-15 за баррель и ниже, составив от $42,5 в 2020 году до $45,9 за баррель в 2024 году, - сообщается на сайте rg.ru. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может подскочить до 70,1 рубля, а еще через год - до 70,5 рубля.