Эксперт: как ускорить российскую экономику

Ранее президент России Владимир Путин назвал темпы экономического роста неудовлетворительными. На совещании по экономическим вопросам он потребовал сделать экономический рост «более устойчивым и более динамичным».

Экономист Василий Колташов рассказал НСН, почему в России медленно развивается экономика: "Медленный рост российской экономики обусловлен не санкциями, а ставкой на экспортные поставки. Что, наращивая вывоз, мы получим более высокие темпы роста. Но мировой рынок эти планы не оправдывает. И вторая ставка – потребительский спрос".