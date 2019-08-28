200 млн рублей теряет Хабаровский край на «серых зарплатах» перевозчиков

Налоговики Хабаровского края проверят «серые зарплаты» работников, занятых в сфере коммерческих перевозок. Давая неверную информацию о зарплатах, предприниматели лишают казну 200 миллионов доходов.

Перевозчики намеренно скрывают данные о заработной плате сотрудников. Таким образом снижается налог на доходы физических лиц, выплачиваемый в зависимости от размера официальной заработной платы работника.

Ранее каждый год в краевую казну поступало порядка 400 миллионов рублей в виде налогов от предпринимателей. Теперь же эта сумма сократилась вдвое. При этом только в краевой столице перевозчики получили около 3 миллиардов рулей выручки.

Проверки показали, что на предприятиях действует система так называемых «серых зарплат». Зачастую перевозчики указывают сумму в размере 18 тысяч рублей в качестве зарплаты, а при приеме на работу сотрудникам обещается сумма в 60 000 рублей.

В правительстве было решено создать специальную комиссию по легализации доходов предприятий общественного транспорта.