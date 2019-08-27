Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей.

Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек, и один американский доллар стоит 66,66 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на символические 0,07%, до 58,16 доллара за баррель, - передает РИА Новости.