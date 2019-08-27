Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года. Сегодня в Москве с рабочим визитом находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин подчеркнул, что строительство "Турецкого потока" идёт по графику. "Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности «Турецкого потока» за счёт второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", - пояснил он.

Глава российского государства подчеркнул, что Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике. "«Росатом», как известно, возводит первую в Турции АЭС «Аккую». Первый энергоблок должен быть запущен в 2023 году, к столетнему юбилею Турецкой Республики", - сообщил он.