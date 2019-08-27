Глава Турции намерен довести товарооборот с Россией до $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен существенно увеличить товарооборот с Россией. Согласно последней информации, турецкий лидер хочет довести его до 100 млрд долларов.

В рамках церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 Эрдоган напомнил, что торговый оборот между двумя странами в настоящий момент превышает 25 млрд долларов, однако задачей является довести этот показатель до 100 миллиардов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы Турции, его страна ежегодно наращивает экспорт авиационно-космической продукции, в частности, за прошлый год объем экспорта в данной сфере составил 0,5 млрд долларов.

Эрдоган также подчеркнул, что экономическое сотрудничество Москвы и Анкары имеет глубокие корни.