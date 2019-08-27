В Хабаровском крае ждут новых проектов в нефтегазовой сфере

В Хабаровском крае могут появиться новые крупные проекты в нефтегазовой сфере. Власти региона ждут заключения важных соглашений в рамках Восточного экономического форума.

В краевом Минэке нацелились на подписание договоров сразу с несколькими крупнейшими компаниями.

- Мы планируем подписание соглашений о сотрудничестве с ПАО «ВТБ», ПАО «Газпром Нефть», АО «Нефтегазхолднг». Они будут направлены на укрепление экономического и социального потенциала региона, - сообщил глава ведомства Виктор Калашников.



На прошлых форумах во Владивостоке региону удалось заключить свыше 40 соглашений, в том числе между АО «Гражданские самолеты Сухого» и ПАО «Аэрофлот» на поставку самолетов SSJ100.

Кроме того, край презентует новые меры поддержки частных инвестиций в ДФО. Ожидается обсуждение мероприятий Нацпрограммы развития Дальнего Востока.