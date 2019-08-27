В ежедневной деловой газете Германии Handelsblatt появился материал, в котором говорится, что санкции США против газопровода "Северный поток - 2" нанесут вред американской энергетической промышленности.

Авторы статьи подчеркивают, что Вашингтон угрожал введением ограничений, в частности, европейским компаниям, которые принимают участие в прокладке труб на большой глубине. Речь идет о Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и об итальянской Saipem. Обе организации являются субподрядчиками американских концернов Chevron и Exxon Mobil в рамках реализации проектов в Мексиканском заливе.

Как уточняет газета Handelsblatt, в случае введения санкций американской стороной под угрозой оказались бы именно вышеуказанные проекты, а найти поставщиков в короткий срок у США не получится. Именно поэтому, подобный шаг Вашингтона может навредить ему самому.