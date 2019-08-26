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Трамп: США близки к достижению соглашения по пошлинам с ЕС
26 августа 2019, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита G7, заявил, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Европейским Союзом по поводу пошлин.
Трамп подчеркнул, что из-за ЕС Соединенные Штаты ежегодно теряют 180 миллиардов долларов, а это большие деньги, передает ТАСС. Глава США дал понять, что намерен выстраивать равные отношения и с Великобританией, и с Евросоюзом после Brexit, не отдавая той или другой стороне явного предпочтения.
Американский лидер также отметил, что шесть лет дожидался, когда главой британского правительства станет Борис Джонсон, который, по мнению Дональда Трампа, обладает энтузиазмом, сильным характером, сообразительностью и подлинной любовью к своей родине.
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