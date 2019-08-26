Путин раскритиковал темпы роста российской экономики

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. По оценке главы государства, темпы роста экономики России неудовлетворительны. Путин напомнил экономические показатели: "за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 %, в том числе в обрабатывающих отраслях – 2%.

Российский лидер отметил, что "темпы положительные", но "динамика в целом удовлетворить не может". "Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", - заявил Путин на совещании.

Президент заявил, что беспокойство вызывает медленный рост реальных доходов людей. "Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - заявил Путин.

В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер– Министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.