Русская медная компания инвестирует в горную добычу 760 млн. долларов

В 2019 году РМК направит на горную добычу 760 млн. долларов инвестиций. При этом одним из крупнейших объектов для применения этих средств станет строительство Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области.

Об этом рассказал директор компании по горному производству Алексей Гордеев. Ещё одним крупным проектом станет разработка месторождений «Кундызды» и Аралчинское, на территории Казахстана. По сравнению с 2018 годом объём инвестиций в развитие горнодобычи возрастёт на 13%. Не забудут при этом и разведку новых залежей руды, на геологоразведку будет выделено около 10 млн. долларов. При этом также предпочтение будет отдано Южному Уралу и Казахстану.

Отмечается, что с 2004 года объём горнорудной добычи компанией вырос более чем в 30 раз. На добывающих предприятиях внедряется самая передовая технология извлечения полезных ископаемых, ведется обогащение руды. Приобретается и применяется оборудование, соответствующее современным мировым стандартам. Всё это позволяет наращивать добычу, и стабильно обеспечивать загрузку перерабатывающих предприятий, входящих в РМК.