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Банки просят разрешения блокировать карты при получении подозрительных средств

20 августа 2019, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Банки просят разрешения блокировать карты при получении подозрительных средств
Фото: pixabay.com

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что кредитные организации просят предоставить им возможность блокировать банковскую карту клиента, если на неё начисляются подозрительные средства.

В данный момент банк может заблокировать карту лишь в том случае, если с неё происходит подозрительное списание денег, передаёт КП. В АБР предлагают блокировать карту на срок в два дня. При этом если имеет место обращение в полицию – на месяц. Отмечается, что идею единогласно поддержали все члены Ассоциации банков России. В конце августа к обсуждению инициативы присоединятся представители Центробанка.

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