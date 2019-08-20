Банки просят разрешения блокировать карты при получении подозрительных средств

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что кредитные организации просят предоставить им возможность блокировать банковскую карту клиента, если на неё начисляются подозрительные средства.

В данный момент банк может заблокировать карту лишь в том случае, если с неё происходит подозрительное списание денег, передаёт КП. В АБР предлагают блокировать карту на срок в два дня. При этом если имеет место обращение в полицию – на месяц. Отмечается, что идею единогласно поддержали все члены Ассоциации банков России. В конце августа к обсуждению инициативы присоединятся представители Центробанка.