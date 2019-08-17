Разбалансировка управления: Фургал назвал причину крупного госдолга Хабаровского

В настоящее время Хабаровский край имеет весьма немалый госдолг. Губернатор Сергей Фургал назвал причину, по которой его предшественник Вячеслав Шпорт оставил регион с 50-миллиардной задолженностью.

38,6 миллиардов из 50 – это все кредиты коммерческих банков. Государственные ценные бумаги составляют 4,1 миллиард рублей задолженности, бюджетные кредиты – 9,9 миллиардов, а 107 миллионов – иные обязательства. Сергей Фургал уверен, что в пошлом правительстве не было баланса.

- Произошла серьезная разбалансировка в управлении при прошлом правительстве. В теории каждое министерство должно быть заинтересовано в том, чтобы заработать дополнительные доходы в бюджет. Но получалось так, что многие заточены на то, чтобы осваивать финансирование. Конечный результат был не особо важен, - высказался Сергей Фургал.

Губернатора, тем не менее, не пугает потеря региона в рейтинге инвестиционной привлекательности. Фургал не очень хочет пускать в край инвесторов, хоть и считает их «хорошими людьми».

- Инвесторы – хорошие люди, но все они считают время возврата вложенных средств и допдоход. А наш край и без того находится в крайне затруднительном положении – у нас высокий госдолг, - отметил губернатор.

В начале 2019 года Фургал пообещал за период в несколько лет сократить размер государственного долга вдвое. На апрель 2019-го долг был сокращен на 2 миллиарда рублей.