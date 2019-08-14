Польша планирует увеличить стоимость транзита российского газа

В среду стало известно, что власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" в настоящий момент платит за транспортировку газа через территорию страны. Варшава намерена поднять стоимость.

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что сейчас польская сторона получает за транзит российского газа 21 млн злотых (5,4 млн долларов). Политик отметила, что данная плата "равна практически нулю".

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на слова Наимского, уточняет, что это вопрос бизнеса.