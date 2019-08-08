Минсельхоз прокомментировал резкое подорожание хлеба

Подорожание хлеба в Российской Федерации с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила сегодня пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна. В России подорожал хлеб

"Повышение розничных цен на хлеб с начала года примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний", - сказали там.

По данным ведомства, в настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб в России по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным – несколько превышает его.