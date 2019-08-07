Россияне рассказали, что нужно, чтобы жить «нормально»

Россияне признались, какие основные траты нужны для «нормальной жизни». В число своих необходимых потребностей многие опрошенные не стали включать отдых и развлечения.

Дал Бог зайку: четверть российских детей живут в бедности

Основной потребностью 77% респондентов назвали качественные продукты питания, передаёт Lenta.Ru. Следом идет оплата жилья (62%), обувь и одежда (55%), а также покупка лекарственных препаратов и лечение (51%).

Последним пунктом в списке оказались развлечения и отдых – за них проголосовали всего 6% россиян. При этом специалисты отмечают, что многие жители страны привыкли отказывать себе в тратах на досуг ради оплаты других необходимых потребностей.