Россияне рассказали, что нужно, чтобы жить «нормально»
7 августа 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне признались, какие основные траты нужны для «нормальной жизни». В число своих необходимых потребностей многие опрошенные не стали включать отдых и развлечения.
Основной потребностью 77% респондентов назвали качественные продукты питания, передаёт Lenta.Ru. Следом идет оплата жилья (62%), обувь и одежда (55%), а также покупка лекарственных препаратов и лечение (51%).
Последним пунктом в списке оказались развлечения и отдых – за них проголосовали всего 6% россиян. При этом специалисты отмечают, что многие жители страны привыкли отказывать себе в тратах на досуг ради оплаты других необходимых потребностей.