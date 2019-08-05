Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Прогноз роста российской экономики снизился до 1,1 процента. Экономисты предсказывали этот показатель на уровне 1,3 процента. Корректировка произошла после публикаций о рецессии российской экономики, которая наступила в нынешнем году.

Экономисты ожидали рецессию в 2021 году. К снижению роста экономики привел слабый эффект национальных проектов. Об этом уже сообщалось ранее. Проанализировав последние данные, Институт экономики роста им. Столыпина заявил о технической рецессии, которая может наступить уже в нынешнем году.

И вот теперь новая аналитика. Теперь уже от Института Центра развития Высшей школы экономики. Экономисты скорректировали показатели ВВП, которые ожидаются до конца 2019 года.

Ранее реальный рост валового продукта ожидался на уровне 1,3 процента. После коррекции рост ВВП ожидается на уровне 1,1 процента.

Причиной снижения экономических показателей эксперты находят в ужесточении налоговой политики.