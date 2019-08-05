Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Далеко не последним при выборе работы является размер заработной платы. Специалисты провели исследование и выяснили, работники каких специальностей могут претендовать на зарплату от ста тысяч в месяц.

Оказалось, что на шестизначную сумму могут рассчитывать специалисты IT-сферы, сферы добычи сырья, а также работники высшего менеджмента, передаёт РИА Новости.

«На зарплату от 100 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге могут претендовать линейные менеджеры и руководители отделов, и, естественно, топ-менеджеры», рассказала эксперт Мария Игнатова. Она также уточнила, что у топ-менеджеров зарплата сильно привязана к выполнению планов, а потому в некоторых случаях может быть заметно больше, чем 100 тысяч рублей.