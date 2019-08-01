Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг, 1 августа, анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Они начнут действовать 1 сентября текущего года.

Американский лидер уточнил, что торговые переговоры с КНР продолжаются, но США с 1 сентября начнут вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10 процентов на оставшиеся товары и продукты, которые прибывают в Штаты из Китая.

На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп напомнил, что КНР не выполнила свои обещания начать приобретать сельскохозяйственную продукцию из Штатов в большом количестве, а также остановить продажу опиоидного препарата, от передозировки которого на американской территории каждый год погибают тысячи граждан.