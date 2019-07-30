Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволит необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям.

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина на совещании, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

По его словам, новый прожиточный минимум начнет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первые два квартала по стране. Эти изменения повлияют на размер дополнительных выплат пенсионерам.

"Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - сказал он.