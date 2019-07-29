Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание и вплотную заняться ростом тарифов на услуги ЖКХ в регионах.

Российский лидер рассказал главе ФАС Игорю Артемьеву о жалобах россиян, связанных с необоснованным ростом тарифов в сфере ЖКХ, и попросил главу федеральной службы проверить соответствующие решения в регионах.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", - пояснил свою мысль Владимир Путин.

Напомним, начиная с 1 июля текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,4%. Это второй этап повышения. Первый был в январе - на 1,7%. При этом общее увеличение осталось в пределах инфляции.