Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума продолжает расти

Россиян, доход которых не превышает прожиточный минимум, становится всё больше. По сообщениям Росстата, за первый квартал текущего года их количество увеличилось на 14,3%.

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«В первом квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 миллиона человек… В первом квартале 2018 года … доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 миллиона человек», - сообщили в Росстате.

Также в сообщении сказано, что прирост показателя объясняется тем, что показатель прожиточного минимума в своём росте опережает индекс потребительских цен, передаёт РИА Новости. В Росстате подчеркнули, что корректно определить число малоимущих граждан будет возможно лишь при подведении итогов года.