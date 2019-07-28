Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока
28 июля 2019, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым техобслуживанием. При этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании-оператора Nord Stream AG. В нем сказано, что все работы по техобслуживанию газопровода завершены своевременно и в полном объеме.
Как сообщает в воскресенье агентство "Интерфакс", магистраль, приостановившая работу утром 16 июля, должна была заработать только 30 июля, однако поставки газа возобновились уже 26 числа.
В компании отдельно подчеркнули, что остановка магистрального газопровода "Северный поток" была заранее скоординирована со всеми партнерами и учтена во всех заявках на транспортировку газа.