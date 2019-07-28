Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым техобслуживанием. При этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока. СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании-оператора Nord Stream AG. В нем сказано, что все работы по техобслуживанию газопровода завершены своевременно и в полном объеме.

Как сообщает в воскресенье агентство "Интерфакс", магистраль, приостановившая работу утром 16 июля, должна была заработать только 30 июля, однако поставки газа возобновились уже 26 числа.

В компании отдельно подчеркнули, что остановка магистрального газопровода "Северный поток" была заранее скоординирована со всеми партнерами и учтена во всех заявках на транспортировку газа.