"Нафтогаз" предложил "Газпрому" и ЕК начать техконсультации по транзиту газа

Украина, Россия и Еврокомиссия должны приступить к обсуждению даты переговоров по транзиту газа, а перед встречей провести технические консультации, считает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи… Но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии", - отметил он в Facebook.

По его словам, это необходимо для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".