У россиян зафиксировали рост свободных денег

Исследователи подсчитали, что у россиян появилось больше свободных денег. С мая по июнь их количество увеличилось на 11,4% и в среднем составило 33,1 тысяч рублей, сто стало рекордом в этом году.

Из российских банков в текущем году пытались похитить не менее 24 миллиардов

Свободными деньгами в данном случае считаются те, которые остаются после оплаты всех необходимых товаров и услуг, передаёт «Известия».

«Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», - объясняют исследователи полученные результаты.