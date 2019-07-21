Глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценил закредитованность населения, угрожающую развитию экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин оценил закредитованность населения, угрожающую развитию экономики страны. Глава Минэкономразвития рассказал, что проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам ведомства, "в любом случае взорвется" в 2021 году.

Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" отметил, что "безболезненно точно уже не получится", "взрыв" случится в 2021 году. По его словам, Минэкономразвития уже начало готовить меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, - подчеркнул Орешкин. По его словам, между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.

По мнению Орешкина, сейчас важно думать о том, что делать, когда банки перестанут выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам. Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем.

"Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года не уже не дотянем", — заявил глава Минэкономразвития.