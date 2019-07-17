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Росстат опубликовал данные о снижении доходов россиян

17 июля 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат опубликовал данные о снижении доходов россиян

Реальные доходы россиян в январе-июне текущего 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в оперативном докладе Федеральной службы госстатистики.

Росстат пересмотрел оценку реальных доходов граждан России за первый квартал 2019 года: согласно новым данным, в январе-марте текущего года показатель упал не на 2.3%, как сообщало ведомство ранее, а на 2.5%.

Среднемесячная зарплата работников организаций в июне 2019 года, по оценке Росстата, составила 49840 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7.1%, в первом полугодии - на 7%.

При этом, согласно тем же предоставленным Росстатом данным, реальные располагаемые доходы россиян (то есть, доходы граждан РФ за вычетом всех обязательных платежей) оказались ниже, чем в 2018 году, упав на 1.3%.

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