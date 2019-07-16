Аналитики сообщили, в каком случае стоит ждать обвала рубля

Эксперты во вторник, 16 июля, рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля. Ранее польский аналитик дал прогноз об ослаблении российской валюты к концу текущего года примерно на 9 процентов.

Информационное агентство Блумберг , ссылаясь на польского эксперта, отмечает, что основной причиной для этого является смягчение денежно-кредитной политики ЦБ России.