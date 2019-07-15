Права дольщиков защитят экскроу-счетами

На территории Челябинской области при долевом строительстве начали широко использовать экскроу-счета. Их особенность в том, что деньги дольщики вносятся в банк, и компания-застройщик не может получить к счетам доступ до окончательной сдачи объекта. Такая мера принята для предотвращения долгостроев и защиты прав дольщиков.

Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. Изменение законодательства произошло в рамках федерального национального проекта «Жилье и городская среда». В министерстве озвучили цифры масштабов применения этой новинки: «В области 40 новых домов уже возводят с использованием этого способа привлечения средств дольщиков. Ещё по 18 объектам застройщики попросили остаться на договорах долевого участия, так как их дома находятся в высокой степени готовности и почти готовы к сдаче».

Ещё одним новшеством стало внесение данных по всем застройщикам в специальный реестр –единую информационную систему жилищного строительства. Благодаря этому станет возможным получение информации о любой компании-застройщику. Туда же будут вноситься все проблемные объекты на территории области.