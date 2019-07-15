//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Права дольщиков защитят экскроу-счетами

15 июля 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Права дольщиков защитят экскроу-счетами

На территории Челябинской области при долевом строительстве начали широко использовать экскроу-счета. Их особенность в том, что деньги дольщики вносятся в банк, и компания-застройщик не может получить к счетам доступ до окончательной сдачи объекта. Такая мера принята для предотвращения долгостроев и защиты прав дольщиков.  

Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. Изменение законодательства произошло в рамках федерального национального проекта «Жилье и городская среда». В министерстве озвучили цифры масштабов применения этой новинки: «В области 40 новых домов уже возводят с использованием этого способа привлечения средств дольщиков. Ещё по 18 объектам застройщики попросили остаться на договорах долевого участия, так как их дома находятся в высокой степени готовности и почти готовы к сдаче».

Ещё одним новшеством стало внесение данных по всем застройщикам в специальный реестр –единую информационную систему жилищного строительства. Благодаря этому станет возможным получение информации о любой компании-застройщику. Туда же будут вноситься все проблемные объекты на территории области.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ
  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Права дольщиков защитят экскроу-счетами

Права дольщиков защитят экскроу-счетами 11:00

На территории Челябинской области при долевом строительстве начали широко использовать экскроу-счета. Их особенность в том, что деньги дольщики вносятся в банк, и компания-застройщик не может получить к счетам доступ до окончательной сдачи объекта. Такая мера принята для предотвращения долгостроев и защиты прав дольщиков. >>
Первая карта полигона в Полетаево превратится в зеленый луг

Первая карта полигона в Полетаево превратится в зеленый луг 10:28

На полигоне у поселка Полетаево под Челябинском в ближайшее время начнется рекультивация первой карты, которая будет засажена деревьями и кустарниками. Полигон превратится в цветущий луг, сообщает пресс-служба министерства экологии. >>
Челябинские экономисты рассказали о новых правилах в сфере микрокредитования

Челябинские экономисты рассказали о новых правилах в сфере микрокредитования 12.07 13:01

В 2019 году произошло несколько изменений в деятельности микрофинансовых организаций, обусловленных принятым в конце прошлого года соответствующим федеральным законом. Основные поправки действуют уже с конца января, а в июле вступили в силу уточнения, внесенные в некоторые положения закона. >>
В Челябинске проведут капитальную очистку реки Миасс

В Челябинске проведут капитальную очистку реки Миасс 12.07 10:33

В июне в Челябинске стартовала санитарная очистка реки Миасс. Недавно местные жители заметили в речке раков. То, что в водоеме стало больше рыбы заметили и рыбаки, по их словам Миасс стал значительно чище, на наживку хорошо идут щука, лещ, судак и чебак, карп. >>
Челиндбанк вошел в рейтинг самых эффективных и рентабельных банков России

Челиндбанк вошел в рейтинг самых эффективных и рентабельных банков России 12.07 09:10

Согласно данным Интерфакс-ЦЭА и издания «Коммерсант», среди российских банков Челиндбанк занимает 20 место по эффективности и 27 место по рентабельности. >>
В Челябинске стартует телепрограмма «Красный блокнот»

В Челябинске стартует телепрограмма «Красный блокнот» 11.07 14:35

Новый проект под названием «Красный блокнот» стартует на телеканале ОТВ. Первым участником передачи станет глава Челябинской области Алексей Текслер. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Челябинской области увеличат финансирование спортивных объектов

В Челябинской области увеличат финансирование спортивных объектов 11.07 11:39

В ближайшие три года на Южном Урале появятся 15 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 плавательных бассейнов, 8 крытых катков с искусственным льдом. Будет проведена реконструкция 21 стадиона. Вчера, глава Южного Урала встретился с заместителем председателя Правительства РФ и обсудил вопрос возможного увеличения федерального финансирования спортивных объектов. >>
Алексей Текслер встретился с «Челябинцами» в Москве

Алексей Текслер встретился с «Челябинцами» в Москве 11.07 10:58

«Челябинцы» - это общественная организация, в которую входит более 200 уроженцев Южного Урала. Глава региона Алексей Текслер встретился с представителями общественной организации в Москве. >>
Андрей Попов вернулся в «Трактор»

Андрей Попов вернулся в «Трактор» 11.07 08:46

Контракт с форвардом рассчитан на один сезон. Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф: Андрей Попов – воспитанник «Трактора», всеми нами любимый игрок, который, в общем-то, всю жизнь защищал цвета «черно-белых» и снова, к нашему удовлетворению, возвращается в Челябинск. >>
На ОТВ выйдет интервью с Виктором Маминым

На ОТВ выйдет интервью с Виктором Маминым 10.07 15:22

Сегодня, 10 июля, на «Первом областном» выйдет интервью с Виктором Маминым, первым заместителем главы Челябинской области. >>
На Южном Урале запустят «Агростартап»

На Южном Урале запустят «Агростартап» 10.07 14:52

3 миллиона рублей смогут направить на развитие своего бизнеса победители конкурсного отбора на гранты «Агростартап». Проект стартует сегодня, 10 июля, в министерстве сельского хозяйства Челябинской области. >>
Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев

Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев 10.07 11:56

Изменения, которые будут происходить в Челябинской области, должен почувствовать каждый житель. Так считает глава региона Алексей Текслер. В интервью газете «Московский комсомолец-Урал» он рассказал о принципиальных решениях, которые принял на посту главы Южного Урала. >>

//Новости ADWILE

Слухи о взрывных работах на Томинском ГОКе не подтвердились

Слухи о взрывных работах на Томинском ГОКе не подтвердились 10.07 10:08

Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что на территории Томинского ГОК проводились взрывные работы. Однако, взрывные работы проводились на предприятии по производству строительных материалов в районе поселка Мысцы Сосновского района >>
Автомобили южноуральцев будет охранять «Умная парковка»

Автомобили южноуральцев будет охранять «Умная парковка» 10.07 09:02

Бесплатный сервис «Умная парковка», разработанный компанией «Интерсвязь», снабдили новой функцией «Мониторинг». Теперь владелец припаркованной автомашины сможет следить за ней при помощи мобильного телефона. Система будет оповещать о подозрительных ситуациях, посылая предупредительный сигнал клиенту. >>
Депутат Госдумы поможет челябинским эко-активистам

Депутат Госдумы поможет челябинским эко-активистам 09.07 14:52

Жители Курчатовского района обсудили с городскими чиновниками вопрос по использованию «зеленой зоны» за улицей Захаренко. На встрече присутствовали глава района Сергей Антипов и председатель районного Совета депутатов Вячеслав Ершов, а также депутат Государственной Думы от Челябинской области Андрей Барышев. >>
Южноуральцы выиграли гранты на конкурсе «Таврида»

Южноуральцы выиграли гранты на конкурсе «Таврида» 09.07 12:54

Форум «Таврида» - это форум молодых деятелей культуры и искусств. Проекты Ангелины Безруковой и Полины Бызовой «ШОКоЛАД» и «Деревенские сезоны» поулчат гранты в размере 300 и 450 тысяч соответственно. >>
Президент объявил 2020 год Годом памяти и славы в России

Президент объявил 2020 год Годом памяти и славы в России 09.07 12:19

Предстоящий 2020 году будет посвящен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. >>
В Кыштыме начнется выпуск тонкой фольги для микросхем

В Кыштыме начнется выпуск тонкой фольги для микросхем 09.07 11:39

В 2020 году на Кыштымском медеэлектролитном заводе начнется выпуск тончайшей фольги для микросхем. Уникальное производство организует Русская медная компания. Об этом заявил на международной промышленной выставке «Иннопром» президент РМК Всеволод Левин. >>

//Новости МирТесен

Глава Троицка получил награду от мусульман России

Глава Троицка получил награду от мусульман России 09.07 08:11

Мэру Троицка Алексею Виноградову верховным муфтием России Талгатом Таджуддином была вручена медаль «Аль-игтисам» («Сплоченность»). Награждение Виноградова было приурочено к проведению в городе восьмой всероссийской конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». >>
В Челябинске прошла мировая премьера фильма «Паразиты»

В Челябинске прошла мировая премьера фильма «Паразиты» 08.07 19:14

Наконец-то до нашего города докатилась мировая кинопремьера. В мягкий кинотеатр «Мегаполис» известная российская прокатная компания «Про:Взгляд» привезла южнокорейский фильм «Паразиты», удостоенный главного приза на Каннском фестивале - «Золотой пальмовой ветви». >>
Магнитогорские металлурги покажут новейшие разработки на «Иннопроме»

Магнитогорские металлурги покажут новейшие разработки на «Иннопроме» 08.07 10:10

Магнитогорский металлургический комбинат во время выставки «Иннопром-2019», проходящей в Екатеринбурге, покажет свои инновационные разработки. На этот раз металлурги решили представить прокат из листовой криогенной стали марки 0H9. >>

//Новости партнеров

Жители Троицка доверяют мэру

Жители Троицка доверяют мэру 05.07 15:14

Челябинским филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы подведены итоги социологического опроса, проходившего в Троицке. Результат оптимистичен – 56% горожан считают, что ситуация в городе в данный момент улучшается. >>
Челябинцы, победившие рак, едут в Москву за спортивными победами

Челябинцы, победившие рак, едут в Москву за спортивными победами 05.07 14:45

Южноуральская команда будет представлять регион на X Всемирных детских играх победителей. Юбилейный турнир стартовал в столичном спорткомплексе ЦСКА. >>
День семьи, любви и верности в компании сказочных героев

День семьи, любви и верности в компании сказочных героев 05.07 14:17

В это воскресенье, 7 июля, в Копейске состоится юбилейный V фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город», посвященный Дню семьи, любви и верности. Герои русского фольклора соберутся в гостях у хранителя Южного Урала – Царя Семигора. Фестиваль пройдет в сказочной деревне «Горка». >>

//Новости СМИ2

В Челябинске покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

В Челябинске покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» 05.07 14:10

22 июля в ДК ЖД состоится спектакль «Мастер и Маргарита». Окутанный мистикой и скандалами он давно побил рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. >>
В Усть-Катаве разрабатывают беспилотные трамваи

В Усть-Катаве разрабатывают беспилотные трамваи 05.07 13:22

В недалеком будущем по Южному Уралу будут курсировать беспилотные трамваи. К разработке такой техники приступили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. >>
До 2024 года выбросы в атмосферу Челябинска сократятся на 75,9 тысяч тонн

До 2024 года выбросы в атмосферу Челябинска сократятся на 75,9 тысяч тонн 05.07 13:01

Такие показатели должны быть достигнуты по итогам реализации проекта «Чистый воздух». В мероприятиях по снижению выбросов будут участвовать 10 предприятий в Челябинске и 7 в Магнитогорске. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Участники несанкционированного митинга заявляют о готовности к бессрочной акции. Людям привозят еду и палатки
2

На Колыме врач заработал миллион рублей за 15 минут
3

За измену Родине арестован еще один сотрудник члена Совета Безопасности РФ Николая Цуканова
4

Продюсер «Ласкового мая» обратился к президенту с просьбой о защите семьи на Ямале и вспомнил Черномырдина
5

Почему страшных женщин тянет публично раздеться? "Не оголяйся", совет красотки Лопыревой "страшненькой" Ксении Собчак

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры