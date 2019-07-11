Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточной минимум на 4% в зависимости от социально-демографического статуса населения. Отмечается, что такое решение было принято по причине увеличения цен на продукты.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 130 рублей, пенсионеров - 9 236 рублей, детей - 11 004 рубля", - об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В результате по сравнению с прошлым кварталом 2019 года прожиточный минимум вырастет на 4% - на душу населения и для детей, на 4,1% - для трудоспособного населения, а для пенсионеров - на 3,8%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что к 2024 году в России людей с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас.