Почему цены на продукты будут расти в 2019 году

Ранее Росстат сообщил, на кaкие продукты в 2018 году цены увеличились больше всего. Общий уровень инфляции состaвил 4,3%, но стоимость многих товaров и услуг его намного превысилa.

Эксперт Пётр Шелищ отметил, что Росстат назвал так называемые «неэластичные» к цене продукты, спрос на которые будет всегда. Это продукты из ассортимента самых бедных людей, передает НСН.

"Сахар – продукт, который в России уже много лет потребляют больше, чем рекомендуют медики. Он дает нам углеводы, а это – источник энергии. Плюс – это вкусно! И людям хочется за счет сладкого компенсировать проблемы, которых становится больше, когда доходов становится меньше", - объяснил председатель Союза потребителей России.