На Украину впервые доставили партию нефти из США
6 июля 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Первая в истории Украины партия нефти из США, доставленная танкером Wisdom Venture, разгружается в Одесском порту на причале №2Н. Об этом в субботу сообщила пресс-служба порта.
"Сегодня, 6 июля, в 7:20 утра к причалу № 2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, доставивший из США 75 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении пресс-центра.
Отмечается также, что разгрузка в береговые резервуары займет в общей сложности порядка 36 часов. Затем американское сырье планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.