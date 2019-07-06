На Украину впервые доставили партию нефти из США

Первая в истории Украины партия нефти из США, доставленная танкером Wisdom Venture, разгружается в Одесском порту на причале №2Н. Об этом в субботу сообщила пресс-служба порта.

"Сегодня, 6 июля, в 7:20 утра к причалу № 2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, доставивший из США 75 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении пресс-центра.

Отмечается также, что разгрузка в береговые резервуары займет в общей сложности порядка 36 часов. Затем американское сырье планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.