Михеевский ГОК проинспектировали юные экологи

Школьники из Варненского района отдохнули в тематическом палаточном лагере и побывали с экскурсией на одном из самых современных южноуральских предприятий – Михеевском ГОКе, который входит в Русскую медную компанию.

Возможность интересно и познавательно провести каникулы ребятам предоставило предприятие, которое оказало финансовую и организационную помощь для работы лагеря. За месяц в нем побывали 60 школьников. Для них были организованы экологические игры, масштабный субботник по уборке мусора с берегов реки Карталы-Аят. Ребята принимали участие в работе полевых лабораторий, проводят исследования воды, почвы, растительности.

Во время экскурсии на Михеевский ГОК школьники познакомились с современными, эффективными и безопасными технологиями добычи и обогащения медной руды, узнали об экологической ответственности флагманского предприятия РМК. На ГОКе внедрены передовые методы подавления и улавливания пыли для защиты атмосферного воздуха, работает замкнутый цикл оборота воды, действует программа безопасного обращения с отходами, реализуется комплекс мероприятий по защите почвы, растительного и животного миров.

После завершения работы лагеря школьники представили свои отчеты по работе полевых лабораторий. Научную деятельность юных экологов оценили компетентные эксперты.