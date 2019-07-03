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Названы российские города с самым высоким ростом зарплат

3 июля 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат

Средняя зарплата в России по итогам второго квартала 2019 года составила 37 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Это на 6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В нескольких городах государства данный показатель превысил общероссийский. Среди таких числятся Москва (57,9 тысячи), Санкт-Петербург (47,4 тысячи), Екатеринбург (39,3 тысячи) и Новосибирск (37,4 тысячи).

Что касается зарплат, эксперты одного из сервисов, на который ссылается агентство, указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6 процента), Москве (10,9 процента) и Тюмени (10,2 процента).

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