Край, где плавят металл

В рамках XI Объединенного торгово-экономического форума России, Китая и Монголии состоялся круглый стол «Металлургическая промышленность». Обсудить актуальные проблемы отрасли собрались представители ведущих металлургических предприятий Красноярского края, представители органов власти и предприниматели стран-участниц форума. Модератором обсуждения выступил тележурналист Ян Ермишов.

Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Василий Чернов охарактеризовал металлургию, основанную на базе Норильского никеля, АО «РУСАЛ» и золотодобывающей компании «Полюс», как основной вид промышленного производства края. Он акцентировал внимание присутствующих на том, что технологии производства металлов (никеля, платиновой группы, золота и алюминия), используемые в Красноярском крае – передовые в мире. Также он уделил особое внимание теме развития государственного предприятия «Красцветмет», которое является передовым в своей отрасли.

Вторую часть доклада спикер посвятил перспективам развития металлургии Красноярского края и обратился к зарубежным коллегам: «Мы готовы сотрудничать с предпринимателями Монголии и Китая в любой сфере промышленного производства, в том числе металлургии. Будем рады ознакомиться с Вашими предложениями».

Продолжил данную тему заместитель генерального директора АО «Красцветмет» Сергей Белов. Он подробнее рассказал о работе предприятия по аффинажу золота и платиноидов, а также об имеющемся сотрудничестве с Китаем и Монголией. В частности, он отметил, что в Монголии отсутствуют аффинажные производства, в связи с чем аффинаж добытого в Монголии золота осуществляет именно Красноярский завод цветных металлов.

В завершение доклада спикер предложил рассмотреть вопрос об организации в Монголии аффинажного производства под шефством Красцветмета.

Приглашенный в качестве спикера круглого стола эксперт в сфере металлургического производства Александр Жекворенцев представил участникам форума доклад о необходимости создания в Красноярске органа по сертификации сплавов, металлов и руд с правом выдачи международного сертификата. Это позволило бы решить вопрос сертификации в региональном масштабе, снизить себестоимость данных услуг для местных компаний и расширить возможности металлургических и добывающих предприятий получать обозначенные сертификаты и обеспечивать увеличение рыночной стоимости продукции.

Вице-президент Союза «ЦС ТПП» Евгений Лужбин в своем докладе охарактеризовал состояние минерально-сырьевой базы России по основным видам сырья, применяемого в металлургии. «По целому ряду полезных ископаемых (хром, марганец, молибден, титан, железо) мы располагаем месторождениями с низким содержанием полезного компонента. Поэтому значительная часть данных ресурсов приобретается за рубежом. По хрому обеспечение нужд экономики страны за счет собственных ресурсов составляет 7%. В связи с этим возникает необходимость разработки технологии рентабельного извлечения металла из бедных руд. Наличие значительных объемов каменных углей, годных к использованию в металлургической промышленности, позволяет закрыть полностью нужды промышленности Российской Федерации и продавать продукцию за рубеж» - отметил спикер.

Отдельной темой Евгений Лужбин обозначил наличие большого объема редкоземельных месторождений. Открытие в Якутии Томторского месторождения и Чуктуконского месторождения с рудами высокого качества в Красноярском крае позволяет создать масштабное производство металлов редкоземельной группы, которые, в свою очередь, может служить основой создания российской разноплановой электронной промышленности.

Также в ходе круглого стола с докладом «Энергометаллургические кластеры как инструмент модернизации Российской экономики» выступил начальник Управления инновационных технологий переработки угля – заместитель технического директора АО «СУЭК-Красноярск» Сергей Степанов.

Резолюция данного круглого стола будет опубликована на сайте Союза «ЦС ТПП» в течение двух недель.