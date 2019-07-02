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Культура отношений – критерий развития экономики

2 июля 2019, 12:34 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Культура отношений – критерий развития экономики
Объединенный форум предпринимательства трех стран

Новый уровень развития региональной экономики невозможно сформировать без культуры отношений, обширного диалога и единого языкового пространства, даже если в гости к нам едут представители трёх древнейших мировых культур. А ещё в современном мире невозможно развиваться без интегральных и горизонтальных связей, без взаимопроникновения в экономику соседних государств, не говоря уже о научно-техническом прогрессе на целом континенте. Накануне XV Объединённого торгово-экономического форума России, Китая и Монголии мы продолжаем беседовать с главным организатором события, вице-президентом Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата», руководителем Департамента специальных проектов и протокола Д.В. Ковалёвой.

– Дарья Владимировна, 26-28 июня стартует небывалое в Красноярском крае мероприятие. Ровно неделю назад мы с вами говорили о двухстах участниках – руководителях предприятий Китайской Народной Республики и Монгольской Народной Республики, и это не считая дипломатических работников и сотрудников ТПП трёх стран. Интерес огромен! Уже сейчас число гостей внушительно!

– Интерес действительно продолжает расти. Выверяем намерения, отстраиваем протокольные мероприятия. Национальные палаты трёх стран запрашивают различные справки, маршруты и схемы взаимодействия. В2В формат требует различных мелких «стыковок» и предварительных согласований. Наш департамент ежедневно, ежечасно вносит те или иные поправки. Работаем допоздна. Но верим, что мы на правильном пути и всё у нас получится…

«МихМах» справится?

– Мы хоть и организаторы, но место выбрано не случайно –Красноярский Выставочно-деловой центр «МихМах» на улице Телевизорной (д. 1, строение 9). Нам нравится работать с коллегами из ВДЦ. У них опыт проведения тоже имеется. Кстати, почти целый 3-й уровень здания будут занимать площадки форума. Приглашаем всех предпринимателей заранее, но обязательна предварительная регистрация. Так вот, холлы, залы, сцена для культурных мероприятий – всё на современном уровне. Удачный зал для пресс-конференции, кстати, возможно именно Вам придется быть модератором… Вы же имеете опыт проведения круглых столов и пресс-конференций, дорогой мой коллега, член Союза журналистов России?

– В пресс-конференции примут участие по одному спикеру от страны? Справимся… Тем более что синхронный перевод будет.

– Пленарное заседание «Механизмы и инструменты развития межрегионального и приграничного сотрудничества России, Китая и Монголии» (в виде панельной дискуссии). Модератор:Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата». Рафаэль Марсович Шагеев. Среди выступающих от гостей – вице-президент ТПП РФ Падалко Владимир Иванович, Генеральный секретарь Китайской международной торговой палаты Юй Цзяньлун, Исполнительный директор Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Тумэнжаргал Дуурэн. От нашего региона – заместитель Губернатора Красноярского края Нелюбин Василий Владимирович, Глава города Красноярска Ерёмин Сергей Васильевич.

В первый же день– 26 июня – мы стартуем с открытием выставки «Экспортный потенциал и возможности Красноярского края». Главы делегаций России, Китая и Монголии смогут ознакомиться с предлагаемыми проектами, посетить стенды. И ещё есть сюрпризы: Томская область (через ТПП) готовит свой «стенд», большую презентационную площадку, что говорит о внимании наших сибирских коллег.

В прошлом номере газеты мы упоминали о подготовке специальных соглашений между Союзом «Кузбасская ТПП» и Комитетом по содействию международной торговле провинции Хэнань, а также аналогичное соглашение с Союзом «Центрально-Сибирская ТПП».

Давайте более подробно «расшифруем» круглые столы?

– Верно! У нас это важнейшие площадки, где бизнес и представители власти могут непосредственно обсудить насущные проблемы или просто договориться. Четыре круглых стола будут работать.

Начнём. «Металлургическая промышленность» (модератор: Ян Ермишов), далее перечислю, кто уже сейчас в плановом порядке задействован.

Спикеры:

Афанасьев Евгений Евгеньевич, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

Киселёв Леонид Андреевич, генеральный директор ООО ЛПЗ «Сегал»;

Баранов Владимир Николаевич, директор Института цветных металлов и материаловедения;

Дягилев Михаил Владимирович, генеральный директор АО «Красцветмет».

Известный специалист Лосев Владимир Николаевич, доктор химических наук, профессор СФУ, выступит с докладом «Создание центра сертификации в Красноярске».

Сейчас на согласовании имена представителей Норильского горно-металлургического комбината и АО «Полюс». Уточняется гость из Еврейской ТПП – это уже почти Приморский край.

«Развитие сотрудничества в области транспорта» (модератор: Ворончихина Галина Ивановна, генеральный директор ООО «Сибирь Карго Сервис»)

Спикеры:

Димитров Константин Николаевич, министр транспорта Красноярского края;

Заврин Евгений Васильевич, заместитель начальник Красноярской таможни. Тема выступления: «О практике совершения таможенных операций в регионе деятельности Красноярской таможни».

Ткачёв Лев Викторович, заместитель начальника Красноярской железной дороги, председатель комитета по развитию предпринимательства в сфере транспорта Союза ЦС ТПП;

Андреев Виталий Александрович, ООО «Авиакомпания Эйбриджкарго». Тема выступления: «Концепция грузового супермаркета ГрК Волга-Днепр».

Сейчас уточняем имена представителей от ООО «Атран», ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», Корпорации развития Енисейской Сибири.

«Создание условий для развития переработки дикорастущих лесных ресурсов и продукции традиционных промыслов и их экспортоориентирование» (модератор: Гаюльский Артур Иванович, вице-президент Российской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Сибирскому федеральному округу.

Спикеры:

Бобылева Наталья Николаевна, гендиректор некоммерческого партнёрства «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов»;

Иванов Вячеслав Васильевич, председатель Совета «Крайпотребсоюза»;

Алпатов Николай Олегович, международный аудитор системы менеджмента качества. Тема выступления: международная сертификация продукции переработки дикорастущих лесных ресурсов и продукции традиционных промыслов;

Гаюльский Андрей Викторович, и.о. директора МУП «Суриндинский»;

Андреева Татьяна Владимировна, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Красноярске;

Фарукшин Валерий Михайлович, депутат Законодательного Собрания Красноярского края;

Романов Виктор Иванович, председатель совета директоров ООО «Сибирский соболь» (Сибирский пушной аукцион);

Катков Виктор Павлович, эксперт в сфере оборота пушно-мехового сырья.

Корнилов Сергей Афанасьевич, председатель совета Общественной организации «Куюмбинское общество охотников»;

Вершинин Евгений Владимирович,глава Таймырского муниципального района.

И, конечно, будут представители Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства лесного хозяйства Красноярского края и Министерства экономики и регионального развития Красноярского края.

«Туризм и экология» (Модераторы: Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель агентства по туризму Красноярского края, Думанский Андрей Николаевич, член правления Союза ЦС ТПП, главный редактор еженедельника «Аргументы недели. Енисей»).

Спикеры:

Уразов Максим Сергеевич, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимнейУниверсиады 2019 в Красноярске»;

Иванов Сергей Викторович, гендиректор ООО «СК Инвест». Тема выступления: Туристический кластер Сибирское Дивногорье»;

Баев Геннадий Алексеевич, генеральный директор ООО Бюро путешествий и экскурсий «Эдельвейс»;

Ромащенко Любовь Михайловна, директор ООО «Красинтур»;

Ледовская Елена Юрьевна, директор ООО «Агентство НЛС»;

Сафронов Михаил Георгиевич, гендиректор ООО «Рыболовный туризм в Сибири»;

Лютницкая Вера Мироновна, гендиректор ООО «Сибирь для Людей»;

Крыткин Андрей Александрович, директор ООО «Клуб Перевал»;

Звездов Александр Владимирович, обособленное подразделение АО «Российский экспортный центр» в Красноярске.

27 июня будет посвящено встречам предпринимателей России, Китая и Монголии по отраслям в формате B2B. Могу отметить: будет яркое, умное выступление моей коллеги – вице-президента ТПП г. Санья (о. Хайнань) Дарьи Алексеевны Лебедянской. Это фактически презентация: «Новые возможности сотрудничества с ТПП и их членскими организациями» и – широкие возможности сотрудничества с богатой провинцией КНР.

Заявлен ещё один любопытный доклад. Дорохин Владимир Нефёдович, заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства Департамента городской экономической политики Администрации г. Омска, выступит по теме: «Инвестиционный и экспортный потенциал города Омска».

И, конечно, будут экскурсии на заводы и предприятия края. Гостей принимают АО «Русал», ООО «Красноярский Водочный завод», «ФМБА России», ООО «Цветные сны» и другие предприятия.

– Спасибо, Дарья Владимировна, за подробный рассказ. Думаю, мы, сибиряки, удивим многих своим гостеприимством и культурой проведения международных переговоров!

– А Вам спасибо за информационное сотрудничество.

 

Записал Андрей Думанский,

редактор «Сибаргумент.ру»

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