Потребительский кредит в РФ с 1 июля стал дешевле

С 1 июля в силу вступают поправки, внесённые сфере потребительского кредитования. Теперь максимальная процентная ставка по кредитам текущего года в РФ не сможет превышать 1 процент в день.

Подобное нововведение призвано защищать граждан России от "аппетитов кредиторов", передаёт ФБА "Экономика сегодня".

Отмечается, что с 1 июля также вступает в силу поправка о том, что все платежи по кредиту не могут превышать двукратный размер основного займа, а сумма штрафов и пеней по кредиту снизится до полуторакратного размера основного займа.

Уточняется, что в следующем 2020 году лимит будет еще сокращен.

Ограничения распространяются и на микрофинансовые организации.

Данные нововведения были приняты в декабре 2018 года.