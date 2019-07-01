Потребительский кредит в РФ с 1 июля стал дешевле
1 июля 2019, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 июля в силу вступают поправки, внесённые сфере потребительского кредитования. Теперь максимальная процентная ставка по кредитам текущего года в РФ не сможет превышать 1 процент в день.
Подобное нововведение призвано защищать граждан России от "аппетитов кредиторов", передаёт ФБА "Экономика сегодня".
Отмечается, что с 1 июля также вступает в силу поправка о том, что все платежи по кредиту не могут превышать двукратный размер основного займа, а сумма штрафов и пеней по кредиту снизится до полуторакратного размера основного займа.
Уточняется, что в следующем 2020 году лимит будет еще сокращен.
Ограничения распространяются и на микрофинансовые организации.
Данные нововведения были приняты в декабре 2018 года.